8 одинаковых наборов цветной бумаги стоят 80 руб. сколько таких наборов бумаги можно купить на 60 руб.
Математика
8 одинаковых наборов цветной бумаги стоят 80 руб. сколько таких наборов бумаги можно купить на 60 руб.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80 руб. - 8 наб. 60 руб. - ? наб. 80÷8=10(руб.) - Это за 1 набор бумаги. 60÷10=6(наб.) - Это сколько наборов можно купить на 60 рублей. Ответ: на 60 рублей можно купить 6 наборов цветной бумаги.
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