8. Установите соответствие (социальные группы – критерий), для этого к каждому эле??енту левого столбца подберите все соответствующие позиции правого столбца. СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ: КРИТЕРИИ: 1) мужчины А) демографический 2) пле...

Обществознание

8. Установите соответствие (социальные группы – критерий), для этого к каждому эле??енту левого столбца подберите все соответствующие позиции правого столбца. СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ: КРИТЕРИИ: 1) мужчины А) демографический 2) племена Б) этнический 3) народности 4) дети 9. Положение личности или социальной группы в обществе, связанное с определённой совокупностью прав и обязанностей,- это 1) социальный престиж 3) социальная роль 2) социальный статус 4) социальная стратификация 10. Установите соответствие между участником конфликта и его характеристикой УЧАСТНИК КОНФЛИКТА ХАРАКТЕРИСТИКА 1) Свидетель А) индивид, пытающийся предотвратить конфликт 2) Посредник Б) индивид, содействующий развитию советами 3) Пособник В) индивид, наблюдающий за конфликтными сторонами 4) Подстрекатель Г) индивид, подталкивающий других участников к конфликту

Автор: Гость