8. В каком варианте ответа указаны все порядковые числительные? А. Семь пятниц на неделе Б. За семью замками В.До седьмого пота Г. Семеро одного не ждут 1.А,Б 2.А,В 3. В 4.Б,Г 9.Местоимения какого разряда нет в следующем предложении? Кто много болтает, тот беду на себя накликает (пословица). 1.личное 2.указательное 3.возвратное 4.относительное 10.Определите наклонение глаголав предложении. Пусть всем вам в этом году повезёт. 1.изъявительное 2.условное (сослагательное) 3. повелительное 4.форма изъявительного наклонения, употреблённая в значении повелительного 11. Укажите верное написание и объяснение орфограммы в словах около дач…, много туч… . 1.Ь не пишется, так как существительные муж. рода, 2 склонения 2. Ь не пишется, так как существительные жен. рода, 1 склонения 3.Ь пишется, так как существительные жен. рода, 3 склонения 4.Ь пишется, так как это наречия