8. Знайдіть розв’язки рівняння: 2x2-1=x2-2x-3
Разное
8. Знайдіть розв’язки рівняння: 2x2-1=x2-2x-3
Ответ(ы):
Гость:
Х^2+2х-4=0 Д=2^2-4*2*(-4)=4+32=36 х1=(-2+6)/4=1 х2=(-2-6)/4=-2
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