80 грамм технического цинка, содержащего 20% примесей прореагировало с серной кислотой. Найдите объем выделившего газа (при н.у)
Химия
80 грамм технического цинка, содержащего 20% примесей прореагировало с серной кислотой. Найдите объем выделившего газа (при н.у)
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Гость:
Надеюсь,что не напортачила,число дурацкое получилось)
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