80 грамм технического цинка, содержащего 20% примесей прореагировало с серной кислотой. Найдите объем выделившего газа (при н.у)

Химия

80 грамм технического цинка, содержащего 20% примесей прореагировало с серной кислотой. Найдите объем выделившего газа (при н.у)

Автор: Гость