80:20 (48-48)= найти правильное решение 20*3-(56+0)=
Разное
80:20 (48-48)= найти правильное решение 20*3-(56+0)=
Ответ(ы):
Гость:
80:20*(48-48)=0, т.к. 48-48=0, 80:20=40, 40*0=0 20*3-(56+0) = 60-56 = 4
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