8,2+8,2+8,2+8,2+8,2+8,2+8,2+8,2+8,2
Разное
8,2+8,2+8,2+8,2+8,2+8,2+8,2+8,2+8,2
Ответ(ы):
Гость:
8,2+8,2+8,2+8,2+8,2+8,2+8,2+8,2+8,2 = 73.8 8.2х9 = 73.8
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