840:х=7 корень 120 преобразуй в более сложное
Разное
840:х=7 корень 120 преобразуй в более сложное
Ответ(ы):
Гость:
1680:2х=7 2х=1680:7 2х=240 х=240:2 х=120
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