8+48:6+(72-23):7*6:(28-21)=

8+48:6+(72-23):7*6:(28-21)=

Ответ(ы):

Ответил Гость:
8+48:6+(72-23):7*6:(28-21)=8+48:6+49:7*6:7=8+8+7*6:7=8+8+42:7=16+6=22
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