85 килопаскалей в паскаль перевидите пожалуйста
Физика
85 килопаскалей в паскаль перевидите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
85 Kpa= 85000 вот так вот)
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