№859 а) Мама сварила 2 кг варенья и хочет разложить его в банки, кахдая из которых в??ещает ТРИ/ДЕСЯТЫХ кг варенья. Сколько таких банок потребуется? б) В одну бутылку помещается ТРИ/ПЯТЫХ кг подсолнечного масла.Сколько понадо...
Математика
№859 а) Мама сварила 2 кг варенья и хочет разложить его в банки, кахдая из которых в??ещает ТРИ/ДЕСЯТЫХ кг варенья. Сколько таких банок потребуется? б) В одну бутылку помещается ТРИ/ПЯТЫХ кг подсолнечного масла.Сколько понадобится бутылок, чтобы разлить 8 кг масла? № 874 а) Верёвку длиной 18 м надо разрезать на два куска так,чтобы один из них окозался в 3 раза меньше, длинее другого. Сколько метров верёвки будет в каждом куске? б) В двух корзинах 32 кг яблок, причём в одной из них яблок в 4 раза меньше, чем в другой. Сколько яблок в каждой корзине?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№ 859 а) 2кг: 3/10кг=2х10:3= 6,67 = 7 банок потребуется.= б) 8кг: 3/5кг= 8х5:3=13,33 = 14 бутылок потребуется. № 874 а) 18:(3+1)=18:4=4,5м-короткий отрезок 4,5 х 3 = 13,5 м - длинный отрезок, который в 3 раза длиннее отрезка 4,5 м. б) 32: (4+1)= 32:5=6,4кг - яблок в одной корзине. 6,4 х 4= 25,6 кг - яблок в другой корзине.
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