№859 а) Мама сварила 2 кг варенья и хочет разложить его в банки, кахдая из которых в??ещает ТРИ/ДЕСЯТЫХ кг варенья. Сколько таких банок потребуется? б) В одну бутылку помещается ТРИ/ПЯТЫХ кг подсолнечного масла.Сколько понадо...

Математика

№859 а) Мама сварила 2 кг варенья и хочет разложить его в банки, кахдая из которых в??ещает ТРИ/ДЕСЯТЫХ кг варенья. Сколько таких банок потребуется? б) В одну бутылку помещается ТРИ/ПЯТЫХ кг подсолнечного масла.Сколько понадобится бутылок, чтобы разлить 8 кг масла? № 874 а) Верёвку длиной 18 м надо разрезать на два куска так,чтобы один из них окозался в 3 раза меньше, длинее другого. Сколько метров верёвки будет в каждом куске? б) В двух корзинах 32 кг яблок, причём в одной из них яблок в 4 раза меньше, чем в другой. Сколько яблок в каждой корзине?

Автор: Гость