(864-x)*19=171 как решить пример на уравнение
Математика
(864-x)*19=171 как решить пример на уравнение
Ответ(ы):
Гость:
х=864-171:19 х=864-9 х=855
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