869.В мотке было 600г шерсти.Третью часть всей шерсти мама израсходовала на варежки,а остальную на шапку. Сколько грамм шерсти израсходовали на шапку. 872.Поезд первые 4часа шёл со скоростью 60км/ч,а следующие 3 часа со скорос...

Математика

869.В мотке было 600г шерсти.Третью часть всей шерсти мама израсходовала на варежки,а остальную на шапку. Сколько грамм шерсти израсходовали на шапку. 872.Поезд первые 4часа шёл со скоростью 60км/ч,а следующие 3 часа со скоростью 65км/ч .Сколько км прошёл поезд до места назначения.

Автор: Гость