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8а(1+2а)-(4а+3)(4а-3)=2а упростить вырожение
8а(1+2а)-(4а+3)(4а-3)=2а упростить вырожение
Ответ(ы):
Ответил Гость:
8а+16а2-16а2-12а+12а-9=8а-9
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