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8умножить на 99и умножить на 125 62умножить на 498-62и умножить на 398
8умножить на 99и умножить на 125 62умножить на 498-62и умножить на 398
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Я это делала в калькуляторе
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