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8x+5=119+(7-3x) Решите пожалуйста !!!
8x+5=119+(7-3x) Решите пожалуйста !!!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
8x+5=119+(7-3x) 8x+5-119-7+3x=0 11x-121=0 11x=121 x=121:11 x=11
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