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8x+x=117 Решите пожалуйста уровнение
8x+x=117 Решите пожалуйста уровнение
Ответ(ы):
Ответил Гость:
9x=117 x=117:9 x=13 Плиз, поблагодари, заданка
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