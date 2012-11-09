9-11/12 разъяснительно

9-11/12 разъяснительно

Ответ(ы):

Ответил Гость:
9 - 1112 = 8 1212 - 1112 = 8 112. Представим 9 как 8 1212, после этого производим вычитание.
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