Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
9 десятков это сколько?
9 десятков это сколько?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Ну десяток равен 10, значит 9 равно 90 девять умножаем на десять
Похожие вопросы
Объяснить решение задачи следующего содержания: периметр квадрата и прямоугольника равны. Площадь квадрата 36 а. Длина прямоугольника в 4 раза мень...
Найти путь пройденный телом за первые три секунды если скорость его определяется по закону v=6t-2t^3 скорее срочно, умоляю!
Почему книгу называют дорОгой? Даю 15 баллов!
Запишите цифрами числа: 5 тыс., 702 тыс., 5081 тыс., 68303 тыс., 12млн., 306 млн., 487 млрд., 15 млн 205 тыс., 65 мрд 913 млн
Найдите количество теплоты выделяемой в проводнике сопротивления 5 кОм за 0,5,если тока в нем 4А
Запишите число которое в натуральном ряду является предыдущим к числу 1)42;2)215;3) 3 240.
Решите уравнение 3x-2=x+4 и роспись, пожалуйста
В 13 коробках 169 карандашей Сколько карандашей в 14 таких коробках
Как записать 218 Милионов цифрами
На колесо с радиусом 0,2м и массой 10кг действует средний момент трения 10Н. Колесо катится по горизонтальной поверхности с начальной скоростью 15м...
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск