9.Дополни каждую строчку словом так, чтобы сохранилось единство написания. Вставь,где необходимо,Ь а)неудач_ник,ноч_ник,_________________________________________ б)коч_ка,моч_ка (уха),________________________________________ ...
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9.Дополни каждую строчку словом так, чтобы сохранилось единство написания. Вставь,где необходимо,Ь а)неудач_ник,ноч_ник,_________________________________________ б)коч_ка,моч_ка (уха),________________________________________ в)ноч_ной,пес_ной,____________________________________________ г)угол_щик,пил_щик,____________________________________________ д) обман_щик,бетон_щик,________________________________________ Я знаю, что пишется все без Ь. Просто помогите подобрать слова!!! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Ответ(ы):
Гость:
а - наконечник б-почка в-конечная (остановка) г-тральщик д-барабанщик
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