9.Дополни каждую строчку словом так, чтобы сохранилось единство написания. Вставь,где необходимо,Ь а)неудач_ник,ноч_ник,_________________________________________ б)коч_ка,моч_ка (уха),________________________________________ ...

Русский язык

9.Дополни каждую строчку словом так, чтобы сохранилось единство написания. Вставь,где необходимо,Ь а)неудач_ник,ноч_ник,_________________________________________ б)коч_ка,моч_ка (уха),________________________________________ в)ноч_ной,пес_ной,____________________________________________ г)угол_щик,пил_щик,____________________________________________ д) обман_щик,бетон_щик,________________________________________ Я знаю, что пишется все без Ь. Просто помогите подобрать слова!!! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!

Автор: Гость