9 класс. Убедительная просьба отвечать пользователей, хорошо разбирающихся в англ. языке. (Полные, грамотные предложения, учитывать временные формы).
Английский язык
9 класс. Убедительная просьба отвечать пользователей, хорошо разбирающихся в англ. языке. (Полные, грамотные предложения, учитывать временные формы).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Where did she have a great time? Who had a great time at school? She had a great time at school , did not she? Did she have a great time at school or at work? What did she have at school?
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