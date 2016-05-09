9 май 2016 года на земле наблюдали прохождение Меркурия по диску солнца Можно ли нах??дясь на Меркурий наблюдать прохождение Земли по диску солнца?
Другие предметы
9 май 2016 года на земле наблюдали прохождение Меркурия по диску солнца Можно ли нах??дясь на Меркурий наблюдать прохождение Земли по диску солнца?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
наша Земля, является внутренней планетой, периодически проецируется на Солнечный диск (как Венера и Меркурий у нас), т.е. переодически происходят прохождения Земли по диску Солнца (проходит пара Земля-Луна).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Осенью: как подчеркнуть, пунктиром, или пунктиром с точкой? Пожалуйста, из предлож??ния: "Уж небо осенью дышало, Уж реже солнышко блистало". Спа...
История
1) Антиреспубликанский мятеж 1936 г и начало гражданской войны в Испании 2) Основные этапы гражданской войны в Испании 1936-1939 гг 3) Итоги войны
Русский язык
Ребята помогите Из слов: Дровяной, сломанный, пиленые, рубленый, Полено, стесано, с??ожены ,поваленные, уничтожены, утопленные, осиновые. Определит...