9 предложений где бы я хотел побывать больше всего

Я бы хотел побывать в Германии, так-как там очень красивые здания, там большое количество достопримечательностей, памятников связанных с Великой Отечественной Войной. В Германии большинство концертных залов, музеев, театров. Германии очень старинные дома, замки. Так же из города Мюнхен можно увидеть замечательный обзор на Альпы. А в городе Банден-Банден можно отлично оздоровиться, так как этот город очень живописен, в нём большинство рек, озер и открывается прекрасный вид. Этот город находится в предгорьях Шварцвальда. А в городе Штутгарт прекрасные музеи с автомобилями.