9. Укажите предложение с причастным оборотом. 1) Беззвучно падают бесчисленные золотисто-жёлтые листья. 2) Студёная родниковая вода быстро подкрепила уставших бойцов. 3) Вдоль усеянного острыми камнями берега разведчики вышли к...
Русский язык
9. Укажите предложение с причастным оборотом. 1) Беззвучно падают бесчисленные золотисто-жёлтые листья. 2) Студёная родниковая вода быстро подкрепила уставших бойцов. 3) Вдоль усеянного острыми камнями берега разведчики вышли к зелёному полю. 4) В безветренную погоду по извивающейся тропинке мы возвращались с охоты.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 3 предложении.И если я не ошибаюсь то и во 2 предложении тоже. Удачи!!!
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