9. В каком слове при образовании однокоренных слов наблюдается чередование звуков? А. сухой; Б. тетрадь; В. синий; Г. стол.

Русский язык
9. В каком слове при образовании однокоренных слов наблюдается чередование звуков? А. сухой; Б. тетрадь; В. синий; Г. стол.
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Гость:
 ето ответ номер А  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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