9. В каком слове при образовании однокоренных слов наблюдается чередование звуков? А. сухой; Б. тетрадь; В. синий; Г. стол.

Русский язык

9. В каком слове при образовании однокоренных слов наблюдается чередование звуков? А. сухой; Б. тетрадь; В. синий; Г. стол.

Автор: Гость