90 баллов!!!! ПОМОГИТЕ!!! СРОЧНО!!!! ВМ перпендикулярно ВС, ВМ перпендикулярно АВ АВСД - прямоугольник, ДМ=8 см, угол ВДМ = 30 градусов, угол МАВ = 45 градусов. Найдите периметр АВСД
Геометрия
90 баллов!!!! ПОМОГИТЕ!!! СРОЧНО!!!! ВМ перпендикулярно ВС, ВМ перпендикулярно АВ АВСД - прямоугольник, ДМ=8 см, угол ВДМ = 30 градусов, угол МАВ = 45 градусов. Найдите периметр АВСД
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно на листочке сделать я потом сфоткою и выложу
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