9+1-3 сделать проверку,выполняя обратные действия

9+1-3 сделать проверку,выполняя обратные действия

Ответ(ы):

Ответил Гость:
9+1=10 10-3 =7 проверка 7+3=10 10-9=1 все
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