Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
9+1-3 сделать проверку,выполняя обратные действия
9+1-3 сделать проверку,выполняя обратные действия
Ответ(ы):
Ответил Гость:
9+1=10 10-3 =7 проверка 7+3=10 10-9=1 все
Похожие вопросы
Как решить пример; 5 5 5 5 5=0
Упростить а) (7b-5a)*(3b+2a)+10a в квадрате б) (6y-a)(2y+a)-12y в квадрате
В правильной четырёхугольный пирамиде Sabcd точка О-центр основания, S-вершина, SO=12, BD=18 Найдите боковое ребро SA
На одной ферме 847 коров , а на другой - на 309 коров больше ? Сколько коров на двух фермах ?
Почему мы должны защищать русский язык
Алгебраическим способом: если каждому ученику в классе раздать по 2 тетради, то 15 тетрадей останется. если раздать по 3 тетради, то 2м ученикам не...
Помогите решить задачу Цилиндрический сосуд диаметром 10 см заполнили водой и керосином (плотностью 800 кг/м^3). Высота получившегося столбика жидк...
Два купца внесли для общего дела по 48 тыс первый забрал свои деньги (без дохода) через год, а второй --через два года.как они должны поделить межд...
Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грамматическими ошибками: к каждой позиции первого списка подберите соответствующую...
Zapishite rad iz trex cetirexznacnix cisel,v kotorom kajdoe sleduyushee cidlo umenshaetsa na 2 sotni
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск