92 л томатного соку розлили у банки по з літри в кожну,а 14 л морквяного соку розлили у 7 пакетів порівну.Скільки використали банок? Яка місткість одного пакета?

Математика
92 л томатного соку розлили у банки по з літри в кожну,а 14 л морквяного соку розлили у 7 пакетів порівну.Скільки використали банок? Яка місткість одного пакета?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Томатного соку - 92 : 3 = 30,6 - 30 банок місткість одного пакету - 14 : 7 = 2 літри але с томатом щось не так, має бути без остатку
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