92 л томатного соку розлили у банки по з літри в кожну,а 14 л морквяного соку розлили у 7 пакетів порівну.Скільки використали банок? Яка місткість одного пакета?

Математика

92 л томатного соку розлили у банки по з літри в кожну,а 14 л морквяного соку розлили у 7 пакетів порівну.Скільки використали банок? Яка місткість одного пакета?

Автор: Гость