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95милиметр равно сколько см и сколько мм
95милиметр равно сколько см и сколько мм
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Равно вот так 9см и 5мм
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