96 килограмм овсяного печенья разложили в коробки по 6 килограмм 88 килограмм креке??ов в коробке по 4 килограмм используя условие Выбери ответ на каждый вопрос и выпиши в кружок его номер сколько коробок крекера сколько коробо...

Математика

96 килограмм овсяного печенья разложили в коробки по 6 килограмм 88 килограмм креке??ов в коробке по 4 килограмм используя условие Выбери ответ на каждый вопрос и выпиши в кружок его номер сколько коробок крекера сколько коробок овсяного печенья Сколько всего коробок овсяное печенье крекер Сколько килограммов овсяного печенья в коробках

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