96 шаров разложили в 3 неравные кучки. Если из первой переложить во вторую столько сколько в ней было. А из второй в третью столько сколько было в ней.затем из третьей столько сколько осталось в первой шаров ьудет по...
96 шаров разложили в 3 неравные кучки. Если из первой переложить во вторую столько сколько в ней было. А из второй в третью столько сколько было в ней.затем из третьей столько сколько осталось в первой шаров ьудет по ровну. Скрлько их было изначально
Ответ(ы):
Ответил Гость:
X+y+z=96 ------------------------ 1) x1=x-y y1=y+y=2y 2) y2=y1-z=2y-z z1=2z 3) z2=z1-x1=2z-x+y x2=x1+x1=2x-2y x2=y2=z2=96:3=32 ---------------------------------- 2x-2y=32 ----> x-y=16 ----> x=y+16 подставляем в (*) 2y-z=32 ------> z=2y-32 подставляем в (*) 2z-x+y=32 (*) -------------------------------------------------- 2(2y-32) -(y+16) +y=32 4y-64-y-16+y=32 4y=112 y=28 x=y+16=28+16=44 z=2y-32=56-32=24 ответ 44 28 24