96*5-82*3 составить задачу по выражению

Гость: Гость:

Было 5 карандашей и 3 тетради, один карандаш стоил 96 белорусских рублей до деноминации (если спросят почему, отвечай что карандаш стоить 96 рублей не может, поэтому и бел рубли), а одна тетрадь - 82 белорусских рублей до деноминации. на сколько меньше в сумме стоят тетради чем карандаши?