9*9*9*a*a*a упростите
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9*9*9*a*a*a упростите
Ответ(ы):
Гость:
9в степени 3 *, а в степени 3 и ли же 729 умножить на а в 3
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