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9+а=49 решить уравнение с проверкой
9+а=49 решить уравнение с проверкой
Ответ(ы):
Ответил Гость:
9+А=49 А= 49-9 А= 40 ________________ 9+40=49
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