9:х=3 12:а=3 х:3=3 помогите уравнения

9:х=3 12:а=3 х:3=3 помогите уравнения

Ответ(ы):

Ответил Гость:
9 : Х = 3 Х = 9 : 3 Х = 3 Ответ 3 12 : а = 3 а = 12 : 3 а = 4 Ответ 4 Х : 3 = 3 Х = 3 • 3 Х = 9 Ответ 9
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