9x-x=64 пожалуйста помогите! за раннее спасибо

9x-x=64 пожалуйста помогите! за раннее спасибо

Ответ(ы):

Ответил Гость:
9x-1x=64 8x=64 x=64:8 x=8
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