?+?+?=30 используя числа 1,3,5,7,9,11,13,15

?+?+?=30 используя числа 1,3,5,7,9,11,13,15

Ответ(ы):

Ответил Гость:
задача не имеет решения,при сложении нечетных чисел нечетное количество раз не может получится четное число
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