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?+?+?=30 используя числа 1,3,5,7,9,11,13,15
?+?+?=30 используя числа 1,3,5,7,9,11,13,15
Ответ(ы):
Ответил Гость:
задача не имеет решения,при сложении нечетных чисел нечетное количество раз не может получится четное число
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