=============================Ответе на вопросы=============================== 1. Что вы знаете о детстве И.А.Крылова ? 2. Расскажите о том как учился Крылов, и какую важну ю роль его мать сыграла в его учёбе

На самом деле для меня это очень сложного уровня и поэтому я не смогу ответить но я точно знаю что ты сома можешь ответить на эти вопросы главное что ты умная