A) 3.8+5.12*4 B) 5.6-2.9:11

A) 3.8+5.12*4 B) 5.6-2.9:11

Ответ(ы):

Ответил Гость:
А) 3,8+5,12*4=3,8+20,48=24,28 б) 5,6-2,9:11=(5,6*11-2,9):11=(61,6-2,9):11=58,7/11=587/111
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