A. Кефа и первые шаги ограничение по времени на тест2 секунды ограничение по памяти на тест256 мегабайт вводстандартный ввод выводстандартный вывод Кефа решил подзараб отать денег, занимаясь различной деятельностью в интернете на протяжении ровно n дней. Он знает, что в i-й день (1 i n) он заработает ai монет. Кефа любит прогресс, поэтому он хочет узнать длину максимального неубывающего подотрезка в последовательности ai. Напомним, что подотрезок последовательности — это её непрерывный фрагмент. Подотрезок чисел называется неубывающим, если числа в нём следуют в порядке неубывания. Помогите Кефе справиться с этой задачей! Входные данные В первой строке содержится целое число n (1 n 105). Во второй строке заданы n целых чисел a1, a2, ..., an (1 ai 109). Выходные данные Выведите единственное целое число — длину максимального неубывающего подотрезка последовательности a. Примеры входные данные 6 2 2 1 3 4 1 выходные данные 3 входные данные 3 2 2 9 выходные данные 3