A+1/agt;=2 напишите решение умоляю

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А+ 1/а 2 (а·а+1) / а 2 обе части умножаешь на знаменатель а а+1 2·а а-2а +10 Сначала приравняй к нулю, найди корни через дискриминант а-2а +1=0 Д= b-4ac= (-2)-4·1·1= 0 значит корень один! а = (-b)/ 2a= 2/2 =1 Рисуй луч, лтложи на нём точку а= 1 ( корень) --------------- 1--------- В первом интервале (от - до 1) возьми пробную точку, например 0, подставь в нерав-во а+ 1/а 2 0 +1/0 2 неверно,на ноль делить нельзя далее возьми проб точку из интервала от 1 до +,например 2 подставь в нерав-во 2+1/22 верно, значит ответ буде, учитывая, что на ноль делить нельзя Х от 1 до +, включая 1, так как неравенство нестрогое