A=2*3*5и b=2*2*3*5 найдите наибольший общий делитель этих чисел

A=2*3*5и b=2*2*3*5 найдите наибольший общий делитель этих чисел

Ответ(ы):

Ответил Гость:
30, решение надо? (действие)
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