AB и BC - отрезки касательных, проведенных из точки B к окружности с центром O. AB=6, BO=12. Чему равен угол ABC? ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ. Если не сложно, сделайте рисунок.
AB и BC - отрезки касательных, проведенных из точки B к окружности с центром O. AB=6, BO=12. Чему равен угол ABC? ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ. Если не сложно, сделайте рисунок.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
треугольник АВО прямоугольный,т.к.ВА касательная и угол ВАО прямой. cosОВА=6/12=1/2 уголОВА=60 треуг.ВСО=треуг.ВАО, т.к.ОВ-общая, ОА=ОС-радиусы,АВ=ВС, т.к.это касательеые проведенные из одной точки к окружности. уголАВО=60,угол АВС=120