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A+B=250 A:B = 4 Найдите A И B
A+B=250 A:B = 4 Найдите A И B
Ответ(ы):
Ответил Гость:
А=200 В=50 Решение: 250:(1+4)=50 50*4=200
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