A)(C+5)+d = б)с+(d-7)= в)с+(d+7)= г)(с-5)+d= д)(с+5)+(d-7)=

A)(C+5)+d = б)с+(d-7)= в)с+(d+7)= г)(с-5)+d= д)(с+5)+(d-7)=

Ответ(ы):

Ответил Гость:
А)с+ d+5 б)с+d-7 в)c+d+7 г)c-5+d д)c+d-2
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