Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
A/an атлас тетрадь дневник портфель стерка тетрадь портфель линейка пенал
A/an атлас тетрадь дневник портфель стерка тетрадь портфель линейка пенал
Ответ(ы):
Ответил Гость:
An atlas, a notebook, a dairy, a bag, an eraser, a ruler, a pencil case.
Похожие вопросы
Валентность азота в нирате калия
Геннадий анатотольевич поехал на рыбалку на катеремаруся .Сначало он шел 2 часа по течению реки опава а потом 3 часа против течения этой реки .СКол...
На горизонтальной поверхности находится тело массой 2 кг и на него действует горизонтально направленная сила , величина которой 10Н. Под действием ...
Найти область значения y=cos x-0,5
Решите пожалуйста! Скiльки квадратiв зi стороною 8 см можна виготовити iз дроту завдовжки 12 дм 8 см?
Какие из следующих произведений ИЗУЧАЮТСЯ В 10(или 11) КЛАССЕ.. Из русской литературы XIX века: 1. А. С. Пушкин. "Борис Годунов", "Медный всадник" ...
3/9+2/5=? 8x6/7=? помогите пожалуйста () (>) ()
В правильной четырехугольной пирамиде апофема равна 5 см, площадь боковой поверхности 80см квадратных. найдите объем пирамиды
Даррелл моя семья и звери краткое содержание
С какой скоростью движется автомобиль, если он за 2 часа прошел путь 120км
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск