A/an атлас тетрадь дневник портфель стерка тетрадь портфель линейка пенал

A/an атлас тетрадь дневник портфель стерка тетрадь портфель линейка пенал

Ответ(ы):

Ответил Гость:
An atlas, a notebook, a dairy, a bag, an eraser, a ruler, a pencil case.
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