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B+1/4*b+0,75b=1 ркшите пожалуйста
B+1/4*b+0,75b=1 ркшите пожалуйста
Ответ(ы):
Ответил Гость:
14=0,25 значит b+0,25b+0,75b=1 b+b=1 2b=1 b=0,5
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