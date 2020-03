Bilden Sie Stze: 1. liegen, meine Autoschlssel, Schreibtisch. 2. liegen, die Zigaretten, meine Jackentasche. 3. hngen, der Mantel, die Garderobe. 4. stehen, die Wrterbch er, das Bcherregal. 5. liegen, die Hefte, de...

Bilden Sie Stze: 1. liegen, meine Autoschlssel, Schreibtisch. 2. liegen, die Zigaretten, meine Jackentasche. 3. hngen, der Mantel, die Garderobe. 4. stehen, die Wrterbch er, das Bcherregal. 5. liegen, die Hefte, der Tisch. 6. sitzen, der alte Mann, der Sessel. 7. legen, ich, der Brief, der Schreibtisch. 8. stecken, der Brieftrger, der Brief, der Briefkasten. 9. hngen, wir, die Fotos, die Wand im Flur. 10. Die jungen Leute, sich setzen, die Bank im Garten.

1. Meine Autoschlsselliegen auf dem Schreibtisch. 2. Die Zigaretten liegen in meiner Jackentasche. 3. Der Mantel hngt in der Garderobe. 4. Die Wrterbcherstehen im Bcherregal. 5. Die Hefte liegen auf dem Tisch. 6. Der alte Mann sitzt auf dem Sessel. 7. Ich lege den Brief auf den Schreibtisch. 8. Der Brieftrger steckt den Brief in den Briefkasten. 9. Wir hngen die Fotos an die Wand im Flur. 10. Die jungen Leute setzen sich auf die Bank im Garten.