C какими проблемами в области национальных отношений столкнулась рф? как они решаются в настоящее время? (кратко плз)

Правтизация ресурсов и конфликт на национальной почве народов, проживающих на той или иной земле , а также полное ущемление как главных составляющих страны либо малого народа. При том, что конфликты могут переростать в ополчение и помледущем отделении земли от страны путём референдума или насильственного захвата власти