CH2=CH-CH2-CH3 Что это за вещество. CH3-CH2-CH=CH2. Что это?

CH2=CH-CH2-CH3 Что это за вещество. CH3-CH2-CH=CH2. Что это?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
CH3-CH2-CH=CH2 - это непредельный углеводород, алкен. название: бутен-1
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